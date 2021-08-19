Randers Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, bu akşam deplasmanda Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, bu akşam deplasmanda Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala iki takımın 11'leri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında bu akşam Danimarka ekibi Randers ile oynayacak. Randers Stadı'nda İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşmaya takımlar şu 11'le çıkacak:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alparslan, Van Aanholt, Taylan, Emre Akbaba, Berkan, Kerem, Emre Kılınç, Muhammed

Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı