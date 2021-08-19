Randers-Galatasaray
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Randers-Galatasaray

Randers-Galatasaray
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Spor

Danimarka temsilcisi Randers ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Cepheus Park RandersHakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado, Jose Maria Sanchez (İspanya)Galatasaray: Muslera, Yedlin,...

Danimarka temsilcisi Randers ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Cepheus Park Randers

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado, Jose Maria Sanchez (İspanya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed

Randers: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Mistrati, Egho

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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