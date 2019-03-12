Rand Corporation: Abd, 3. Dünya Savaşı Simülasyonumuzda Rusya ve Çin'e Yeniliyor

Amerikalı küresel politikalar düşünce kuruluşu RAND Corporation, ABD'nin 3. Dünya Savaşı simülasyonlarında çeşitli senaryolarda Rusya ve Çin'e karşı başarılı olamadığını bildirdi.

Breakingdefense.com'un haberine göre RAND Corporation analistlerinden David Ochmanek savaş oyunlarında Rusya ve Çin'e karşı mücadeleye giriştiklerinde mavi kuvvetlerin (ABD) sürekli yenildiğini kaydetti.

Ochmanek "Çok fazla insan kaybediyoruz. ve çok fazla ekipman. Genelde hedefimize - yani düşmanın saldırıya geçmesine - engel olamıyoruz," dedi.

Savaş simülasyon ve oyunlarında onlarca yıl deneyime sahip olan eski Savunma Bakan yardımcısı Robert Work de RAND Corporation'dan yapılan açıklamayı onayladı.

Work, "Bildiğim her senaryoda, F-35'ler havalanabilirlerse hava üstünlüğünü ele geçiriyorlar. Ama büyük sayılarda yerde imha ediliyorlar" dedi.

Uzmanlara göre, en yüksek teknolojili jet uçakları bile sonuçta bir üsse geri dönmek zorunda. Fakat karadaki hava üsleri ve uçak gemileri uzun menzilli hassas güdümlü füzeler için mükemmel hedefler. Bu tip füzeler yakın döneme kadar ABD'nin tekelinde idi ancak şimdi Rusya ve Çin de bu füzelerden bol miktarda üretiyor. Tıpkı yüksek teknolojili uzun menzil sensörleri, iletişim ağları ve komuta sistemleri imal ettikleri gibi.

Ochmanek'e göre Çin ve Rusya teknolojilerini geliştirdikçe karada ve denizde yüzeyde bulunan hedefler büyük tehlike altında.

Uzmanlar donanma ve hava kuvvetlerinin yanı sıra kara kuvvetlerinin de zor anlar yaşayacağını düşünüyor. Work ve Ochmanek'e göre kara kuvvetlerinin büyük ikmal üsleri ilk vurulacak hedefler arasında. ABD ordusu büyük oranda mobil uçaksavar ünitelerini dağıttığı için tank tugayları düşman helikopterleri, cruise füzeleri ve dronelarıyla rahatlıkla vurulacak. ABD'nin füze savunma sistemleri de yoğun ateşi durdurma kapasitesinden uzak.

Eski savunma Bakan Yardımcısı Work şöyle konuştu: "Avrupa'da savaşa girersek tek bir Patriot bataryası hareket edebilecek o da Ramstein Üssü'ne gider. 58 adet tugayımız var ama üslerimizi koruyacak hiçbir şeyimiz yok."

Work ve Ochmanek'e göre ABD ordusu olası bir savaşta sadece gövdesine değil kafasına da ciddi darbeler alacak. İletişim uyduları, kablosuz iletişim ağları ve komuta kontrol sistemleri o kadar ağır hacker ve jammer (karıştırıcı) saldırısına uğruyor ki tamamen kapanmıyorsa bile ciddi şekilde bastırılıyor.

Work ABD ordusunun siber ve elektronik savaş tatbikatları yaptığını hatırlatırken "Fakat kırmızı kuvvetler düşman komuta kontrol sistemlerimizi yok ediyor ve tatbikat sona eriyor. Kimse doğru dürüst bir eğitim alamıyor" diye konuştu.

Work "Çinliler buna 'Sistem Yıkma Savaşı' diyorlar. Olası bir savaşta Amerikan savaş komuta kontrol ağına her seviyede acımasızca saldırmayı planlıyorlar. ve sürekli bunun tatbikatlarını yapıyorlar" dedi.

Work ve Ochmanek'e göre sorunun aşılması için 5 yılda 120 milyar $ yatırım ile uzun menzilli-akıllı saldırı ve savunma füzeleri alınması ve komuta kontrol sistemlerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Asıl tehlike ise 10 ila 20 yılda düşmanın teknolojisini ve askeri üretim kapasitesini çok daha fazla artırması. Bu olasılığa karşı ise uzmanlar yapay zeka ve big-data analizine yatırım yapılması gerektiğini belirtiyor. - Öz

Kaynak: DHA