Rana Alagöz kimdir? Rana Alagöz kaç yaşında?

"Aşkın Gözü Kör mü", "Dibi Dibi Da" gibi şarkılarıyla tanınan Rana Alagöz, son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. 45'lik albümleriyle de bilinen Rana Alagöz'ün hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik Peki, Rana Alagöz kimdir? Rana Alagöz kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

"Aşkın Gözü Kör mü", "Dibi Dibi Da" gibi şarkılarıyla tanınan Rana Alagöz, son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. 45'lik albümleriyle de bilinen Rana Alagöz'ün hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik Peki, Rana Alagöz kimdir? Rana Alagöz kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RANA ALAGÖZ KİMDİR?

Rana Alagöz, 7 Ocak 1948 yılında İstanbul'da doğan Türk pop şarkıcısıdır.

Her şey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör mü", "Dibi Dibi Da" gibi şarkılarıyla Türk popüler müzik tarihinin ünlü seslerinden birisi olmuş Alagöz kardeşlerden biridir. Selçuk Alagöz orkestrası ve orkestranın diğer solisti olan erkek kardeşi Selçuk Alagöz ile birlikte müzik çalışmalarını sürdürdü.

İlk 45'liğini 1965 yılında yayınlayan ve son olarak "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş 5¨ albümünde Zeyno, "Sevdim Seni Bir Kere" albümünde ise Aşkın Gözü Kör Mü Acaba şarkılarıyla tanınmıştır.

45'likler - EP'ler

Romen Kızı/ Köyümüz (Melodi-1965)

Konya Kabağı/ Bahçelerde Börülce (1967)

Balayı - Yarim Gitti Çeşmeye/ Ben Bir Avuç Darı Olsam - Tatlı Hatıra (Sayan-1967)

İzmirlim - Yenice Odanın Camları/ Yeni Bir Aşk Arıyorum - Süt İçtim Dilim Yandı (Sayan-1967)

Pata Pata/ Kaderde Ayrılık Varmış (Sayan-1968)

Ah Şu Erkekler/ Evet Mi Hayır Mı? (Sayan-1968)

Sevgili Hocamız (To Sir With Love)/ Benimle Dans Eder Misin (I Dig Rock And Roll Music) (Sayan-1968)

Aşk Güzel Şeydir/ Sakın Çıkma Kalbimden (Sayan-1968)

Bak Yanımdasın (Congratulations)/ Son Yaprak (Love Is Blue) (Sayan-1968)

Onu Affetmem (Dubula)/ Bil Mutsuzum Ben De (Boy) (Sayan-1969)

Yağ Satarım Bal Satarım - Bana Baksana/ Günaydın Hüzün - Gidenler Geri Gelmez (Sayan-1969)

Yağmur/ Kazanova (Arya-1971)

Düğün Alayı/ Bir Gölge Gibi (Arya-1971)

Sevgiliye/ Her şey Bitmiştir Artık (Coşkun-1971)

Keklik/ Hadi Durma Git (Coşkun-1972)

Yazıklar Olsun/ Senden Başkası Yok Mu (Coşkun-1972)

Sana Bıraktım Onu/ Bir Sen Kaldın (Coşkun-1972)

Düğün Alayı/ Terkedildim (Taç-1972)

Yağmur/ Kazanova (Türkofon-1972)

İçimde Bir Fırtınasın/ Vefasız Sevgili (Coşkun-1973)

Sensiz Hayat/ Yumurcağin Öyküsü (Hülya-1973)

Bir Bardak Aşk/ İnan Bana (Hülya-1974)

Hopla Kalbim Hopla/ Gel Bakalım (Polydor-1975)

Nazlanma/ Aşkın Gözü Kör Mü (Polydor-1975)

Her şey Bitmedi Bitemez/ Koş Bakalım Peşimden (Polydor-1976)

Vah Bacım Vah/ Dibi Dibi Da (Polydor-1976)

Albümler

Rana & Selçuk Alagöz (Coşkun-1974)

Rana & Selçuk Alagöz (Polydor-1976)

Hep Birden Alagözler (Doğan-1984)

Güneş Batınca (Şahinler-1988)

Alagözler (Kent-1992)

RANA ALAGÖZ KAÇ YAŞINDA?

Rana Alagöz, 1948 doğumlu olup 73 yaşındadır.