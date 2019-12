Ramsey, tasarımcı Ezra ve Tuba ile iş birliği yaptı

06.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:04

Erkek modasında ilkleri hayata geçiren Ramsey, el işçiliğini teknoloji dinamikleri ile harmanladığı "Made to Measure" kişiselleştirilmiş stil deneyimi için dünyaca ünlü tasarımcılar Ezra ve Tuba ile iş birliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ramsey, sahip olduğu inovasyon ve teknoloji gücünü moda ile buluşturduğu yenilikçi işlere bir yenisini daha ekledi.

Ramsey, kişiye özel dikimde kişiselleştirilmiş stil deneyimi yaşatacak yeni nesil "Made to Measure" hizmeti için tasarım ve teknolojiyi buluşturan tasarımlarıyla dünyaca üne kavuşan Ezra ve Tuba ile ilham veren bir iş birliğine imza attı. İş birliği çerçevesinde Ramsey'in yenilikçi kalıplarının tasarımcılar Ezra ve Tuba'nın kumaş ve aksesuar seçimiyle şekillendiği özel bir koleksiyon hazırlandı.

"Personalize Ramsey by EzraTuba" adı verilen Made to Measure koleksiyonu ve kişiye özel dikim hizmetiyle Ramsey, müşterilerine Ezra ve Tuba'nın dokunuşlarından ilham ama imkanını sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, yeni iş birliğinin çıkış noktasına ilişkin, "Tüketiciler artık sadece bir ürün değil deneyim, kendileri için yazılmış bir hikaye satın almak istiyor. Moda endüstrisinde kişiselleştirilmenin ve deneyim ekonomisinin önemi her geçen gün artarken, Made to Measure ile inovatif ürün geliştirme kabiliyetimizi, nitelikli ve incelikli üretim konusunda referans alınan güçlü know how'ımızı kullanabileceğimiz çok doğru bir alana yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.

Doğan, Ezra ve Tuba ile iş birliklerinin bir marka-tasarımcı iş birliğinden çok öte yeni bir deneyim hikayesi olduğunun altını çizerek, "Teknolojiyle modayı buluşturan tasarımcılar Ezra ve Tuba, teknolojiyle modayı birleştiren Ramsey markamız ile güçlü bir o kadar da ilham veren bir iş birliğini hayata geçirdi. Ezra ve Tuba ile bir araya gelerek kişiye özel dikime yepyeni bir boyut kazandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, iş birliği çerçevesinde müşterilerin kişiye özel dikim hizmetini alırken Ezra ve Tuba ile seçimlerini yapma ayrıcalığına sahip olabileceğini belirtti.

-Hedef Ortadoğu ve Avrupa

Ramsey'in el işçiliğini gelişen teknoloji dinamikleriyle harmanlayan yeni nesil Made to Measure deneyiminin üç hafta gibi hazır giyim servisine çok yakın bir sürede sunulabildiğini belirteren Zeyneğ Doğan, bunun arkasında teknolojinin ve teknolojiyle gelen hızın yarattığı değerin olduğunu vurguladı. Doğan, şunları kaydetti:

"Siparişin alınmasından üretime kadar tüm süreçlerde dijitalleşmenin getirdiği inovatif dokunuşlar, hız, yenilikçi teknolojiler var. Made to Measure, yüzde 50 hafiflik sağlayan 'Zero Weight', daha uzun ve fit gösteren 'Thin&taller', hareket kabiliyetini sınırlamayan mükemmel bir dinamizm sağlayan 'Performance' gibi yenilikçi konstrüksiyonlar ve hassas üretim teknikleri gerektiren bir deneyim içeriyor.

Ezra ve Tuba ile iş birliğimiz Türkiye ile de sınırlı değil. Kişiye özel dikim hizmetimizden yararlanmak için şimdiden Dubai, Katar, Irak gibi Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Almanya'nın aralarında bulunduğu Avrupa coğrafyasından siparişler almaya başladık. Ayda ortalama minimum 50 kişiye özel dikim siparişini teslim etmeyi planlıyoruz."

Tasarımcılar Ezra ve Tuba Çetin de yeni iş birliğine ilişkin, "Erkek modasında 50 yıllık geçmişe sahip, Türkiye'nin en önemli erkek giyim markalarından Ramsey ile tasarım, teknoloji ve yenilikçilik ortak paydasında buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Teknoloji ile modayı buluştururken odağına tasarımı alan iki marka olarak bir araya geldik. Ramsey ile iş birliği yaptığımız kişiye özel dikim hizmeti Made to Measure için erkeklere kendi stillerinde mükemmele ulaşabilecekleri çok özel bir koleksiyon hazırladık. Bu koleksiyonda takım elbise, ceket, smokin gibi erkeklerin gündüzden geceye stillerinde ihtiyaç duyabilecekleri parçalarda kumaşından aksesuarlara çok özel dokunuşlar yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Kişiye özel dikim hizmeti Made to Measure için Ramsey'in İstanbul'da İstinye Park ve Zorlu Center, Ankara'da Panora AVM mağazaları ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA