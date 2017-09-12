Rampada Geri Kaçan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dik rampada geri kaçan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Aşağıtokatlı Mahallesi Mektepönü Sokak'ta Nuriye Öztaş (43) yönetimindeki otomobil rampadan çıkarken önüne araç çıkması nedeniyle durdu. Yolun çok dik olması nedeniyle Öztaş, otomobili kaldıramayınca geri geri gitmeye başladı. Yol kenarındaki taş duvarlara çarpan otomobil daha sonra takla atarak yan yattı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Öztaş ve Naciye Öztaş (78), polis ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, Naciye Öztaş sedyeyle ambulansa taşınıncaya kadar polis memurunun elini bir an bile bırakmadı.



Yaralılar ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KARABÜK