Son dakika! Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı
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Son dakika! Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti.

Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı

ANKARA - Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybetti yük dolu hafriyat kamyonu park halinde duran 4 otomobile çarptı. Feci kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaza, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü A.B.'nin hakimiyetini kaybettiği taş yüklü hafriyat kamyonu rampa aşağı seyir halindeyken devrilip sürüklenerek park halinde duran 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan ikisi kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmazken, yaralanan sürücü A.B.'nin yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı caddedeki bir kurumun güvenlik kamerasın tarafından kaydedildi.

"Bir anda gürültü oldu"

Kaza anına şahit olan çevre esnaflardan Berk Sağtürk: "Saat 11 sularında çalışmış olduğum iş yerinde aşağı mutfak alanındaydım. Bir anda gürültü oldu. Sesler yükselince kamerada müşterilerin kaçışmasını gördüm. Olay yerine geldim. Belediyenin aracı benim arabama vurdu. Ardından da yan yatıp ustamızın aracına vurdu. Öndeki iki araca da temas edince olay böyle gelişti. Trafik ekipleri geldi araçları çekmeye devam ediyor. Olayın ardından belediye yetkilileri geldi. Onlarla konuşuldu. Benim ve ustamın aracı pert halde. Onun önündeki iki araçta da hafif hasar var. Can kaybı yok ama sürücünün yaralı olduğunu gördük" dedi.

Son dakika! Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika! Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika! Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika! Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika! Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika! Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika! Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika! Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika! Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika! Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika! Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika! Rampa aşağı inerken devrilen hafriyat kamyonu 2 aracı biçti...O anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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