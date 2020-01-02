Ramos, Marcelo ve Modric 2010'ların En İyi 11'inde

02.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19

Real Madrid'in süperstarları Sergio Ramos, Marcelo ve Luka Modric, France Football dergisinin seçtiği 2010'ların en iyi 11'i listesine girmeyi başardı. Üç oyuncu, Real Madrid'in beş senede dört Şampiyonlar Ligi Kupası kazandığı dönemde kadroda önemli rol oynamıştı.