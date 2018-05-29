Taraftarlar İmza Topluyor: Salah'ı Sakatlayan Ramos'a Ceza Verin
Change.org üzerinden başlatılan kampanyada 463 bin taraftar, Şampiyonlar Ligi finalinde Salah'ı sakatlayan Ramos'a ceza verilmesini istedi.
Real Madridli futbolcu Sergio Ramos'un, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpoollu Muhammed Salah'ı bilinçli olarak sakatladığını iddia eden taraftarların imza kampanyasına yoğun ilgi gösteriliyor.
"Muhammed Salah'ı kasten sakatlayan Ramos FIFA ve UEFA'dan ceza almalı" adıyla Change.org üzerinden düzenlenen kampanyada, şu ana kadar 463 bin imza toplandı.
"RAMOS'A CEZA VERİN"
Hedefin 500 bin imza olduğu kampanyada, maç boyunca fair-play kurallarına uygun davranmadığı öne sürülen İspanyol futbolcunun, video görüntülerinin yardımıyla UEFA ve FIFA tarafından cezalandırılması çağrısında bulunuldu.
Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 yenerek kupaya uzandığı karşılaşma sırasında Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Mısırlı futbolcu Salah, gözyaşları içinde 31. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
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ramos en büyük cezayla cezalandırılmalı,onun yaptıgı hiç yenir yutulur cinsten birşey değildir,idam bile verilse yine yetersizdir.bence önce güzelce düzülmeli ve daha sonra mezarlıkta gömülmelidir.herkese saygılar sunuyorum.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırBENA HÖWL: ha ha ha ha ha ha hahaaaaaaaa:))))))))))1 Yayından Kaldır
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ceza yok. aynı hareketı sabrıyede yaptılar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Mübarek gün Allah cezanı versin ramosCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ay Ramo Ramo Ramo sevgilim, Ramo Ramo güzelim kalkma döşeklerde yatCevap Yaz Yayından Kaldır