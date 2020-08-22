Ramo yeni sezon fragmanı yayımlandı! Ramo yeni bölüm ne zaman başlayacak? Ramo 11. bölüm izle! Sibel ile Ramo intikamı arkada bırakarak sıcacık evlerinde aşklarını yaşamaya başlamışlardır. Ancak Ramo, yakınlarında bir köstebek olduğunu anlar ve bu noktadan sonra işler karışır. Sevilen dizinin 12. yeni sezon fragmanı da izleynin beğenisine sunuldu.

Ramo 2. sezon 2. fragman da paylaşıldı. Ramo'nun ailesi, sevdikleri, aşkı, mahallesi kısacası her şeyi tehdit altındadır. Yeni sezonda Ramo, ailesi ve Sibel'i neler bekliyor? Sibel'in büyük ihanetiyle hapise giren Ramo, çıktıktan sonra daha güçlü ve gözü kara olacaktır. İşte, Ramo yeni sezon detayları...

RAMO 12. BÖLÜM NE ZAMAN?

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrolde bulunduğu Show TV'nin fenomen dizisi, ilk sezonu Adana'da çekilmişti. 2. sezonun ilk fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Kısa süre sonra yeni sezondan ikinci fragmanı ile TV'de olan Ramo dizisinin yeni sezon bölümleri için kesin tarih bulunmuyor. Ancak Eylül ayında dizi ekranlara dönecek.

Ramo son bölüm izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar.

Ramo ise Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar. Fatoş'un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco'nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş'un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır. Polis tarafından izlenen Ramo için zaman daralmaktadır. Ramo'nun ailesi, sevdikleri, aşkı, mahallesi kısacası her şeyi tehdit altındadır. Etrafı kuşatılan Ramo, sevdiği kadın Sibel'le birlikte bir yola çıkar. Ancak yolun sonunda unutamadığı geçmişleri onları beklemektedir.