Ramo yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Ramo 22 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Ramo dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Ramo oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Ramo son bölümde neler oldu? Ramo ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Ramo var mı? İşte ayrıntılar...

Ramo kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Ramo yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Ramo var mı? Ramo ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Ramo'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

RAMO YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Ramo 22 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

.Ramo, cehennemden sağ salim çıkıp, Irak'taki görevini bitirerek evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşır. ...

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 28. Bölümünde Ramo, cehennemden sağ salim çıkıp, Irak'taki görevini bitirerek evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşır. Sibel, Ramo'nun öldüğünü düşündüğü için Cihangir'i öldürmeye gitmiştir. Ramo, Cihangir'in evinden Sibel'i kurtarmaya gittiğinde Cihangir, Ramo ile Sibel arasındaki ilişkiyi çoktan öğrenmiştir. İkisi de ölecektir.

Ramo, Cihangir'in elinden kurtarmayı başarır ama kimliği belirsiz kişiler tarafından Sibel ve Nehir'in kaçırılmasına da engel olamaz. Bu gizemli düşmanın elinden Sibel ve Nehir'i sağ salim kurtarabilmek için Ramo ve Cihangirişbirliği yapmak zorunda kalır.

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

RAMO YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

