Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

25.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:13
Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo son bölümüyle ekranlara geldi. Ramo 27. bölüm kesintisiz izle! Ramo son fragmanı yayınlandı, 27. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramo 27. bölüm fragmanı izle! Ramo yeni bölüm canlı izle! 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 27. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

RAMO 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 25. Bölümünde Ramo, Hasan, Doğan ve Şahin, Fidan'ın ölümüne neden olan Yavuz'un peşine düşmüşlerdir. Ramo, Yavuz'u bulmak için hem Serdengeçtilerden hem de Cihangir'in kullandığı mesaj ağından yararlanmak ister. Cihangir de Yavuz'un Vasili'yle işbirliği yaptığını öğrenir ve adamlarını Yavuz'un peşine takar. Yavuz, dört bir yandan sıkışmıştır artık. Sibel de bütün enerjisiyle Ramo'ya yardım ediyordur. Ramo, Yavuz'u bulduğunda hiç beklemediği, çok büyük bir sürprizle karşılaşır.

RAMO SON BÖLÜM İZLE

RAMO 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 27. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 27. bölümde neler olacak?

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

RAMO CANLI İZLE SHOW TV

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