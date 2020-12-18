Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

18.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:00
Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo son bölümüyle ekranlara geldi. Ramo 26. bölüm kesintisiz izle! Ramo son fragmanı yayınlandı, 26. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramo 26. bölüm fragmanı izle! Ramo yeni bölüm canlı izle! 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 26. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

RAMO 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 24. Bölümünde; Ramo ve ailesi, Fidan'ın ölümüyle yıkılmıştır. Başta Ramo olmak üzere bütün aile katili bulmak için ant içer. Ramo en başta da Cihangir'den şüpheleniyordur. Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan'ın katilini hem de Vasili'nin mallarını yok edenleri arıyordur. Bir süre sonra Ramo ve Mazhar'ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır. Diğer yandan Ramo'ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel, önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır. Peşinden gittiği ipucu Sibel'in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır.

RAMO SON BÖLÜM İZLE

RAMO 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 26. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 26. bölümde neler olacak?

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

RAMO CANLI İZLE SHOW

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