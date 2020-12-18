Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 26. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

RAMO 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 24. Bölümünde; Ramo ve ailesi, Fidan'ın ölümüyle yıkılmıştır. Başta Ramo olmak üzere bütün aile katili bulmak için ant içer. Ramo en başta da Cihangir'den şüpheleniyordur. Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan'ın katilini hem de Vasili'nin mallarını yok edenleri arıyordur. Bir süre sonra Ramo ve Mazhar'ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır. Diğer yandan Ramo'ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel, önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır. Peşinden gittiği ipucu Sibel'in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır.

RAMO 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 26. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 26. bölümde neler olacak?