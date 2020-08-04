Ramo'nun yeni sezon çekimlerinden kareler yayınlandı Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği, Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi RAMO'nun yeni sezon çekimlerinden kareler yayınlanmaya başladı

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği, Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi RAMO'nun yeni sezon çekimlerinden kareler yayınlanmaya başladı. Hikayesi merakla beklenen Ramo, adalet için verdiği savaşa artık İstanbul'da devam edecek.

Kaynak: Snob Magazin