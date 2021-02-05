Ramo Nehir kim? Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan kimdir?

Show Tv ekranlarında Ramo dizisinin Nehir'i merak ediliyor. Ramo dizisi sevenleri Ramo nehir kim? Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan kimdir? merak ediyor.

Show Tv dizisi Ramo cuma akşamları sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Ramo nehir kim? Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan kimdir?

RAMO NEHİR KİM? RAMO DİZİSİ DOKTOR NEHİR KİMDİR?

Ramo dizisinde rol alan Devrim Özkan Doktor Nehir karakterini canlandırmaktadır. Ramo Nehir, Cihangir'in kızı. Zeki, aklı başında, dürüst bir kadın. Babasının içinde olduğu yeraltı dünyasından çok uzakta. Yanlarına dahi yaklaşmak istemiyor. Ailenin kirli işlerini görmezden geliyor. Doktor. Babasına inat, o can aldıkça, Nehir can veriyor.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 1998 yılında Bodrum'un Muğla İlçesi'nde dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünde eğitim aldı. Devrim Özkan, Vuslat, Rüya ve Vatanım Sensin dizilerinde rol aldı.