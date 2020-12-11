Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!
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Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

11.12.2020 08:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:37
Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo son bölümüyle ekranlara geldi. Ramo 23. bölüm kesintisiz izle! Ramo son fragmanı yayınlandı, 24. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramo 24. bölüm fragmanı izle! Ramo yeni bölüm canlı izle! 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo yeni bölümü kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirciler, Ramo 24. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo, yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, oldukça zor bir durumun içine düşmüştür. Mahir'e silah doğrultan Ramo, Mazhar ve Yıldırım tarafından izlediğini de biliyordur ve buradan kurtulma şansı neredeyse hiç yoktur.

Vasili'nin İstanbul'a gelmesi, Cihangir'in işlerinin daha da büyüyeceği anlamına geliyordur. Cihangir ise kontrolü tamamen ele geçirdiğini düşünürken Mazhar'ın masaya Cihangir'in istemediği adamları oturtması sinirlerin gerilmesine neden olur. Diğer yandan Ramo'yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır. Sibel'in tek isteği, bu savaşta Ramo'nun yanında yer almak ve ona yardım edebilmektir. Ramo ise sevdiklerini bu savaştan uzak tutmaya çalışıyordur ama her savaşta olduğu gibi bu savaşta da büyük kayıplar olacaktır.

RAMO 23. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

RAMO YENİ BÖLÜM FOTOĞRAFLARI!

Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!
Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!
Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI 1

RAMO 24. BÖLÜM FRAGMANI BÖLÜM 2

RAMO 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo bu akşam 24. bölümü ile ekranlara geliyor. Hemen sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlanacak.

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