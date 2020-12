Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Ramo yeni bölümü kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirciler, Ramo 24. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo, yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, oldukça zor bir durumun içine düşmüştür. Mahir'e silah doğrultan Ramo, Mazhar ve Yıldırım tarafından izlediğini de biliyordur ve buradan kurtulma şansı neredeyse hiç yoktur.

Vasili'nin İstanbul'a gelmesi, Cihangir'in işlerinin daha da büyüyeceği anlamına geliyordur. Cihangir ise kontrolü tamamen ele geçirdiğini düşünürken Mazhar'ın masaya Cihangir'in istemediği adamları oturtması sinirlerin gerilmesine neden olur. Diğer yandan Ramo'yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır. Sibel'in tek isteği, bu savaşta Ramo'nun yanında yer almak ve ona yardım edebilmektir. Ramo ise sevdiklerini bu savaştan uzak tutmaya çalışıyordur ama her savaşta olduğu gibi bu savaşta da büyük kayıplar olacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜM FOTOĞRAFLARI!

RAMO 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo bu akşam 24. bölümü ile ekranlara geliyor. Hemen sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlanacak.