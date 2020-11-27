Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo yeni bölüm fragmanı izle? Ramo'da ne oldu?

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen Ramo dizisi Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen dizi Ramo, Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi bugün yeni bölüm var mı? Ramo dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

RAMO DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 20. Bölümünde; Kaman gizemi her gün biraz daha büyümektedir. Cihangir'in sonsuza kadar cezaevinde kalacağını sanan Ramo, onun elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktığını duyunca ne yapacağını bilemez. Cihangir, bütün adamlarını adeta bir katliam yapmaları için Ramo'nun üzerine salmıştır çünkü. Aile, ağır zayiat vererek güç bela kurtulur bu saldırılardan. Dostlarının yardımıyla ailesini güvenli bir yere alan Ramo'nun tek amacı Cihangir'e açıktan savaş açmaktır artık. Cihangir de bağlı bulunduğu illegal yapılanmadan, Ramo'yu yok etme emri almıştır. Attığı her adımda ölümle burun buruna gelen Ramo'nun bu yoldaki en büyük destekçisi ise Sibel olacaktır.

RAMO DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo 21. Bölümünde Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan'ı kurtarmaya çalışıyordur. Ramo, bütün ailesinin öldürüldüğünü düşünüyordur ve hiç bilmediği bir yerde kendine gelmiştir. Karşısına çıkan adamlar ise Ramo'dan ailesi karşılığında hiç beklemediği bir şey isterler; birini öldürmek. Oysa Ramo kiralık katil değildir.

Diğer yandan Cihangir ve adamları Ramo'nun peşindedir. Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan'ı kurtarmaya çalışıyordur. Hiç beklemediği bir anda Sibel de ailesini ve Hasan'ı kurtarmak isteyen Ramo'ya açıktan yardım etmeye başlar.