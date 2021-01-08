Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo 27. yeni bölüm fragmanı izle!
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Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo 27. yeni bölüm fragmanı izle!

08.01.2021 09:08 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:13
Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo 27. yeni bölüm fragmanı izle!

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen dizi Ramo, Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen Ramo dizisi Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN , SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo 27. yeni bölüm fragmanı izle!

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramo dizisi yoksul ve neşeli bir ailenin adalet arayan oğulları Ramo'nun cesaret ve aşk dolu hikayesini anlatıyor. Zeki, cesur ve gözü kara olan Ramo ailesinin işlerini yürütüyor. Ancak yaşadığı adaletsizliğe dayanamayan Ramo hiç beklemediği sonuçlar doğuracak bir isyan ateşi yakacaktır.

RAMO 26. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 26. Bölümünde Ramo'nun tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktır. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürtmek. Bunun için de Sibel'i kullanacaktır. İstanbul'da bütün ibreler Cihangir'e dönmüşken Yavuz'un gelişiyle her şey altüst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo'dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo'nun önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

RAMO SON BÖLÜM İZLE!

Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo 27. yeni bölüm fragmanı izle!
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