Ramo ne zaman? Ramo son bölümde neler oldu? Ramo canlı yeni bölüm izle!

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen dizi Ramo, Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Ramo ne zaman? Ramo son bölümde neler oldu? Ramo canlı yeni bölüm izle!

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen Ramo dizisi Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

RAMO NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık.Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurtdışına çıkarmaktır. Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir! Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir.

Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur. Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer. Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.