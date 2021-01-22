Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!
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Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

22.01.2021 19:38 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:43
Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen dizi Ramo, Show TV yayın akışı nedir? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen Ramo dizisi Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

RAMO DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN , SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Ramo dizisi yoksul ve neşeli bir ailenin adalet arayan oğulları Ramo'nun cesaret ve aşk dolu hikayesini anlatıyor. Zeki, cesur ve gözü kara olan Ramo ailesinin işlerini yürütüyor. Ancak yaşadığı adaletsizliğe dayanamayan Ramo hiç beklemediği sonuçlar doğuracak bir isyan ateşi yakacaktır.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Kaman gizemi her gün biraz daha büyümektedir. Cihangir'in sonsuza kadar cezaevinde kalacağını sanan Ramo, onun elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktığını duyunca ne yapacağını bilemez. Cihangir, bütün adamlarını adeta bir katliam yapmaları için Ramo'nun üzerine salmıştır çünkü. Aile, ağır zayiat vererek güç bela kurtulur bu saldırılardan. Dostlarının yardımıyla ailesini güvenli bir yere alan Ramo'nun tek amacı Cihangir'e açıktan savaş açmaktır artık. Cihangir de bağlı bulunduğu illegal yapılanmadan, Ramo'yu yok etme emri almıştır. Attığı her adımda ölümle burun buruna gelen Ramo'nun bu yoldaki en büyük destekçisi ise Sibel olacaktır.

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