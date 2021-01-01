Ramo hangi gün çıkıyor? Ramo niye yok? Ramo hangi gün, hangi kanalda?

Ramo hangi gün çıkıyor? Ramo niye yok? Sorusu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. SHOW TV'nin sevilen dizisi Ramo bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Ramo bu akşam neden yok? Ramo hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...