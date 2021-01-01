Ramo hangi gün çıkıyor? Ramo niye yok? Ramo hangi gün, hangi kanalda?
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Ramo hangi gün çıkıyor? Ramo niye yok? Ramo hangi gün, hangi kanalda?

01.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:11
Ramo hangi gün çıkıyor? Ramo niye yok? Ramo hangi gün, hangi kanalda?

Ramo hangi gün çıkıyor? Ramo niye yok? Sorusu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. SHOW TV'nin sevilen dizisi Ramo bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Ramo bu akşam neden yok? Ramo hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'i buluşturan Ramo her hafta Cuma akşamı saat 20:00'da yayınlanıyor. Fakat SHOW TV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Ramo bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin izleyicileri soruyor; Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? İşte cevabı...

RAMO HANGİ GÜN ÇIKIYOR?

Cuma akşamlarında Show TV ekranlarında olan Ramo dizisinin 27. bölümü 1 Ocak tarihinde yayınlanmayacak. Yılbaşı tatili olması nedeniyle Ramo dizisinin 27. yeni bölümü gelecek hafta 8 Ocak Cuma akşamında izleyenlerle buluşacak.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo'un tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktı. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürmekti. Bunun için de Sibel'i kullandı.

İstanbul'da bütün ibreler Cihangir'e dönmüşken Yavuz'un gelişiyle her şey alt üst olmuştur. Buna en çok öfkelenen de Ramo'dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo'un önüne büyük engeller çıkarırken, Yavuz'da dokunulmazlık almıştır.

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