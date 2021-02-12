Ramo canlı izle! Show TV Ramo yeni bölüm canlı izle! Ramo 32. yeni bölümde neler olacak?

Ramo yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 32. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde. Ramo canlı izle! Ramo yeni bölüm canlı izleme linki!

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RAMO 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 33. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 31. Bölümünde; Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir'e bağlıdır. Nehir, Sibel'in hayatı karşılığında Ramo'dan çok ağır bir bedel ödemesini ister. Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut'un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar'dan masayı toplamasını ister. Ramo, Korkut'un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut'un elinde de Ramo'yu bitirecek büyük bir koz vardır. Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır.

Ramo son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo bu akşam 12 Şubat Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de başlayacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Büyük heyecan uyandıran sahnede Emre Kınay sürprizi dikkat çekiyor.

Başarılı oyuncu Emre Kınay, Ramo'nun kadrosuna dahil oldu!

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile her bölümü ilgiyle takip edilen RAMO'nun kadrosuna yayınlanacak yeni bölümde Emre Kınay dahil oluyor. Sürpriz bir karakterle seyirci karşına çıkacak olan Emre Kınay'ın, Ramo'da dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.