Ramo canlı izle! Show TV Ramo 34. yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölümde neler olacak?
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Ramo canlı izle! Show TV Ramo 34. yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölümde neler olacak?

26.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:14
Ramo canlı izle! Show TV Ramo 34. yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölümde neler olacak?

Ramo yeni bölüm bugün Show TV'de yayınlanacak. Ramo 34. bölüm canlı izle! Ramo yeni bölümde neler olacak? Show TV Ramo canlı izle! Cuma günü Show TV yayın akışında neler var? Ramo yeni bölüm canlı olarak izle! Ramo bir önceki bölümde neler oldu? Ramo Show TV'de canlı izle!

Ramo yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 35. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

RAMO YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

RAMO 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 33. Bölümünde Ramo'nun büyük bir planı vardır; Mazhar'ın yerine İstanbul'un patronu olmak. Patronların ise tek amacı vardır; Ramo'ya diz çöktürmek. Oyuna yeni giren Şerif'in her hamlesi Ramo'yu biraz daha zora sokuyordur. Ramo'nun harekete geçmesini engelleyen şey ise Sibel'in rehin tutuluyor olmasıdır. Ramo, bir yandan Sibel'in nerede tutulduğunu öğrenmeye çalışacak, diğer yandan da Mazhar'ın yerine geçebilmek için Yıldırım'ı ikna edecek bir planı devreye sokacaktır. Yapacağı en küçük yanlış ailesinin yok olmasına neden olacağından, attığı her adıma dikkat etmek zorundadır.

Ramo canlı izle! Show TV Ramo 34. yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölümde neler olacak?

RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo bu akşam 26 Şubat Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de başlayacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo 34. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Ramo ve Sibel'in evlendiği heyecan dolu tanıtımda Şerif'in sözleri dikkat çekerken, "Ramo, büyük patronlardan biriyle daha tanışacak mı?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.

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