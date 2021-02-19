Ramo canlı izle! Show TV Ramo 33. yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölümde neler olacak?

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Ramo yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 33. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

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RAMO 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 34. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 32. Bölümünde Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir. Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel'e ait olduğunu gösteriyordur. Ramo ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel'e ait bir iz arıyordur. Ramo- 'nun her eylemi İstanbul'un büyük patronlarını biraz daha rahatsız eder. Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.

Ramo son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo bu akşam 19 Şubat Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de başlayacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo 33. Bölüm Fragmanı yayında! Ramo'nun iddialı sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Mazhar ve Şerif'e karşı neler yapacağı merakla beklenirken, Ramo'nun mücadelesinde heyecan giderek artıyor.

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.