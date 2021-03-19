Ramo canlı izle! Ramo ATV canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo full HD canlı izle!

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RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 35. Bölümünde Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar. Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo 36. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Sibel'in Nehir'e meydan okuduğu heyecan dolu tanıtımda Ramo, Sibel'den aldığı telefonla büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

RAMO CANLI İZLE (20.00)

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



RAMO SON BÖLÜM İZLE!

