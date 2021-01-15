Ramo Boran kimdir? Ramo Boran ortaya çıktı mı? Ramo Boran gerçek adı nedir?

Show TV'nin Cuma akşamları en çok izlenen dizisi Ramo'da Boran karakteri merak uyandırıyor! Peki Cihangir'in adamı Boran kimdir? Ramo Boran kimdir? Ramo Boran ortaya çıktı mı? Ramo Boran gerçek adı nedir?

Ramo'nun önceki bölümlerinde Cihangir'in adamı olarak diziye katılan Boran, seyircilerin merakını kazandı. Cihangir'den Ramo'yu öldürme emri verilen Boran, Ramo'yu tam öldürecekken Mazhar yetişmişti. Ramo'nun yeni bir düşmanı olan Boran, seyircilerin dikkatini çekti. Peki Cihangir'in adamı Boran kimdir? Ramo Boran kimdir? Ramo Boran ortaya çıktı mı? Ramo Boran gerçek adı nedir?

RAMO BORAN KİMDİR?

Ramo Boran, Ramo'nun yeni düşmanı olarak diziye katıldı. Seyircilerin özellikle merak ettiği Ramo boran kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. Boran aslında kim sorularına ise henüz bir cevap gelmedi. Yakın zamanda Ramo Boran'ın diziye katılması ve gerçek yüzünü göstermesi bekleniyor!