Ramo 8. Bölüm full izle! Ramo son bölüm tek parça izle! Ramo. 8. bölüm!

04.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:34

Show TV ekranlarının yeni ve sevilen dizisi olan ve başrollerinde Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo, ilk bölümülerinden itibaren izleyenlere büyük heycanlar yaşatıyor. İşte Ramo'nun son bölümü ve yaşananlar.

RAMO 8. BÖLÜM

Ramo'nun 8. Bölümünde; Ramo'nun yıllardır babasının intikamı için peşinde olduğu Süleyman, şimdi karşısındadır. Onu öldürmek için önünde hiçbir engel yoktur. Ramo uzun yıllar sabretmiş, planını ince ince işlemiş ve sonunda başarmıştır. Süleyman'ı alır ve ikili bir yolculuğa çıkkar. Çatışma sırasında Alpay'ın kardeşi vurularak ölmüştür. Deliye dönen Alpay, hiç vakit kaybetmeden karşı saldırıya başlar. Artık onun hedefinde sadece Ramo yoktur. Alpay her şeyini kaybetme uğruna büyük bir bir operasyona başlar. Yavuz ise savaş başlatan Ramo'nun artık yanında olmayacağını söyler. Ramo çok ileri gitmiş ve artık bu savaşta yalnızdır. Ramo ise ilk olarak operasyonlar sırasında kurtaramadığı Fatoş'un peşine düşer. Sibel de Ramo'nun kardeşi Fatoş'a ulaşması için ona destek olur. Ramo'nun Fatoş'u kurtarmak için önünde tek bir yolu vardır. Bu yol zorlu da olsa, Ramo kardeşi için her şeyi feda etmeye hazırdır. Ancak Ramo ve Sibel'in Fatoş'u kurtarma planı beklenmedik bir hamle ile paramparça olur. Ramo son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

RAMO'NUN KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi 'Ramo' seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. Dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.

RAMO OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ramo (Murat Yıldırım)

YAVUZ (Yiğit Özşener)

HASAN (İlker Aksum)

SİBEL (Esra Bilgiç)

FİDAN (İdil Fırat)

FATOŞ (Cemre Baysel)