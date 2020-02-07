: Ramo 5. Bölüm Fragmanı

07.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:46

Ramo 4. Bölüm Özeti: İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş, sulhu sağlamak için nikah hazırlıklarına başlamıştır. Herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan'ı cezaevinden kaçırır. Nikah günü gelip çatar. Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz'u arar. Gelip onu kurtarmasını ister. Diğer tarafta ise Ceyhan, Ramo'nun düğününü basar. Tıpkı Ramo'nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi Hasan'ı öldürecektir. Hasan ise olan bitenden habersiz, Ceyhan'ın kurduğu tuzağa düşmüş, tek başına ateş çemberinin arasında kalmıştır. Ramo çaresizce Ceyhan'la karşı karşıyadır.

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