Ramo 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? SHOW TV Ramo 33. bölüm izle full izle!

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RAMO 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisi SHOW TV ekranlarında 33. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 33. bölümün ardından şimdi de Ramo 34. bölüm için araştırmalarına başladılar. Ramo 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Ramo 34. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Ramo 34. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo 33. Bölüm Fragmanı yayında! Ramo'nun iddialı sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Mazhar ve Şerif'e karşı neler yapacağı merakla beklenirken, Ramo'nun mücadelesinde heyecan giderek artıyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 32. Bölümünde Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir. Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel'e ait olduğunu gösteriyordur. Ramo ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel'e ait bir iz arıyordur. Ramo- 'nun her eylemi İstanbul'un büyük patronlarını biraz daha rahatsız eder. Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.

Ramo son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.