Ramo 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 31. bölüm izleme linki! Ramo 31. bölüm fragmanı izle

Merakla beklenen Ramo dizisinin 31. bölümü bugün Show TV ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Ramo oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Ramo yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 31. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

RAMO 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

RAMO 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 30. Bölümünde: Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul'da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir. Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul'da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir.Sibel'in hiç bilmediği Gizem adında bir kardeşi vardır ve bir gün birden bire karşısına çıkar. Aslında onu Nehir bulmuştur. Gizem'in Nehir hakkında söyleyecekleri Sibel ve Ramo'yu dehşete düşürür.Bütün bu karmaşanın içinde Ramo'nun Sibel'e büyük bir sürprizi vardır. Bu sürpriz Sibel'i oldukça mutlu edecektir.

Ramo son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

RAMO SON BÖLÜM İZLE...

RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo bu akşam 5 Şubat Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de başlayacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo ve Nehir'in karşı karşıya geldiği anların dikkat çektiği tanıtımda Ramo'nun Nehir'e verdiği sözün ne olduğu büyük merak uyandırıyor.

RAMO YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.