Ramo 29. yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo 28. son bölüm full kesintisiz izle! Ramo son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo bu akşam 29. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Show TV Ramo 28. bölüm kesintisiz izlemek ve Ramo 28. bölüm fragmanı izle ve Ramo 29. yeni bölüm canlı izlemek için haberimizdeki linklerden yararlanabilirsiniz. Peki, Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo son bölümde neler oldu?

Show TV'nin çok izlenen ve izleyiciler tarafından sevilen Ramo dizisi bu akşam 29. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Son bölümün ardından seyirciler, Ramo 29. yeni bölümü merakla bekliyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile Cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo, Ramo 29. yeni bölüm canlı izleme linki ve Ramo 28. son bölüm full kesintisiz izleme linki haberimizde sizlerle.Peki, Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo son bölümde neler oldu?

RAMO 29. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? RAMO 29. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ!

Cihangir'in ölümü İstanbul'daki bütün dengeleri alt üst etmiştir. Mazhar, Ramo'ya yardım ettiği için patronlarının karşısında büyük bir bedel ödemek zorunda kalırken Vadim de Ramo'yu ortadan kaldıracak bir planı devreye koymuştur.

Nehir'in eline ise Sibel'i yok edecek bir belge geçer. Bu işte Baran da Nehir'e yardım ediyordur.

Diğer yandan Ramo ve Sibel düğünlerini Adana'da yapmaya karar verirler. Aile İstanbul'dan ayrılmadan önce Ramo'nun yapması gereken son bir şey kalmıştır. Serdengeçtilerle harekete geçen Ramo'yu büyük bir sürpriz bekliyordur.

RAMO 29. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ!



RAMO 28. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? RAMO 28. SON BÖLÜM FULL KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ!

Ramo'nun 28. son bölümünde Ramo, cehennemden sağ salim çıktı! Irak'taki görevini tamamlayıp geri dönen Ramo'nun karşısına büyük bir sürpriz çıktı! Ramo'nun öldüğünü düşünen Sibel, Cihangir'i öldürmeye gitti fakat karşısında Ramo'yu görünce çok mutlu oldu! Ramo, Mazhar'ın yardımıyla Cihangir'i öldürdü!

RAMO 28. SON BÖLÜM FULL KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ!