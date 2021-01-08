Ramo 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm full izle! Ramo son bölümde neler oldu?

Show TV Ramo yeni bölümü kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirciler, Ramo 28. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile Cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo, yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde... Ramo son bölüm full izlemek için ve Ramo canlı izlemek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo son bölümde, Ramo'nun tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden kurtarmaktı. Fakat, Cihangir'in tek hedefi de Ramo'yu Sibel'i kurtaramadan öldürmekti! Ramo'nun ortadan kaldırması herkesi korkuttu ve endişelendirdi! Sibel de herkes de Ramo'yu bulmak için elinden geleni yaptı. Mazhar'ın Ramo'nun yerini bilen tek kişi olması herkesin gözünü Mazhar'a çevirdi. Fakat, son gelen habere göre Ramo ölmüştü. Peki Ramo öldü mü? Sibel Ramo'yu bulabilecek mi? Ramo'ya ne oldu? Hepsi ve daha fazlası Ramo 28. bölüm fragmanında!

RAMO SON BÖLÜM FULL İZLE!

RAMO YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ!

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo'nun 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman buradan ulaşabilirsiniz!