Ramo 28. yeni bölüm fragmanı izle! Show Tv Ramo ölecek mi? Ramo yeni bölüm fragmanında neler olacak? (8 Ocak)

Ramo 28. bölüm fragmanı araştırmaları hız kazandı. Ramo son bölümü izleyenler yeni bölüm fragmanını araştırıyor.15 Ocak 2021 Cuma yayınlanacak olan Ramo 28. yeni bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı mı?

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo'nun 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman buradan ulaşabilirsiniz!

RAMO 27. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılbaşı nedeniyle geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan Ramo'nun son bölümünde Cihangir Sibel'i evinde alıkoymuş ve Ramo'yu öldürebilmek için yeni planını hayata geçirmişti. Yavuz'un dönüşü tüm dengeleri alt üst etmiş ve Ramo, Yavuz engeliyle karşı karşıya kalmıştı.

Dizinin bu hafta yayınlanan bölümünde ise Cihangir ve Mazhar Ramo'yu yakalayabilmek için büyük çaba sarf edecekler. Sibel ailenin yanında güvende olsa da Ramo'nun yokluğu onu tedirgin etmektedir ve onu bulabilmek için elinden geleni yapacaktır.

Ramo ise hem ailesine hem de sevdiğine kavuşabilmek için ölüm kalım savaşı vermek zorundadır.

Ramo, Yavuz'u öldürerek kendi ölüm fermanı da imzalamıştır.

Hem Cihangir'in adamları, hem de Mazhar, Ramo'nun peşindedir artık. Sibel, ailenin yanındadır ve o da bütün aile bireyleri gibi her yerde Ramo'yu arıyor ve bir an önce ona kavuşmayı diliyordur. Ramo'dan hiçbir iz yoktur. Oysa Ramo, Sibel'e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur.