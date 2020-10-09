Ramo 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 15. bölüm izleme linki! Ramo 15. bölüm fragmanı izle

Merakla beklenen Ramo dizisinin 15. bölümü bugün Show TV ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Ramo oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Ramo son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Ramo yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 16. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

RAMO SON BÖLÜM İZLE...

RAMO 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi bittikten sonra televizyonda yeni bölüm fragmanı yayınlanıyor. Ardından sizler için hemen yazımıza yeni fragmanı ekleyeceğiz. Takipte kalın.

RAMO 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 14. Bölümünde Ramo, Sibel'i kurtarmıştır ama Taner'in ölümü İstanbul'daki bütün dengeleri altüst etmiştir. Cihangir, oğlunun katili bulunana kadar İstanbul'daki bütün işleri durdurma kararı alır. Cihangir'in bu kararı onunla iş yapanlar arasında, özellikle de Vahap da huzursuzluğa neden olur.Diğer yandan Taner'in ölümüyle ilgili bütün ipuçları Ramo ve Sibel'i göstermektedir. Onlara yardım ettiği için Yavuz zan altında kalır. Cihangir bütün ordularıyla Ramo'nun üzerine yürürken Ramo'nun Sibel ve kendisini kurtarmak için çok az zamanı vardır.

RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo bu akşam 9 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo ile Sibel'in arasındaki gerilimin arttığı tanıtımda Pompacılar'ın yeni işi merak uyandırıyor. Cihangir'in, "Ramo'nun son göveri Doğu'nun kafasına sıkmak olacak!" sözleri dikkat çekerken Ramo'nun silah çektiği anlarda heyecan yükseliyor.