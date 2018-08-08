Ramil Guliyev Finale Yükseldi
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede milli atlet Ramil Guliyev, adını finale yazdırdı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede milli atlet Ramil Guliyev, adını finale yazdırdı. Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gün akşam seansında piste çıkan Ramil Guliyev, erkekler 200 metre yarı finalinde birinci seride yarıştı. Guliyev, 20.33'lük derecesiyle serisini birinci sırada tamamlayarak finale kaldı. Erkekler 200 metre final yarışı, yarın TSİ 22.05'te koşulacak.
(İHA)