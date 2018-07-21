Ramil Guliyev Bu Yıl Üçüncü Kez 20 Saniyenin Altına İndi

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, başarılı performansını sürdürüyor. Ramil, Monaco'da gerçekleştirilen Diamond Lig'in 10. ayağında piste çıktı. Milli atlet, 200 metrede 19.99'luk derecesiyle ikinci oldu. Yarışmada ilk sırayı 19.65'lik derecesiyle Amerikalı Noah Lyes aldı.

Daha önce Oslo'da 19.90, Stockholm'de 19.92 koşan başarılı sporcu, Monaco'daki derecesiyle de bu sezon üçüncü kez yirmi saniyenin altına inmiş oldu.