Milli Atlet Ramil Guliyev Altın Madalyasını Aldı
Milli Atlet Ramil Guliyev, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonasında 1'inci geldiği 200 metre finalinin madalyasını aldı.
Ramil Guliyev, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonasında 1. olduğu 200 metre finalinin madalyasını aldı.
MADALYASINI ALDI
Ramil Guliyev, Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizim Şampiyonası 200 metre finalinde 19.76'lık derecesiyle hem yeni Türkiye rekorunun hem de altın madalya'nın sahibi oldu. Bugün düzenlenen seremoniyle İsviçreli Alex Wilson bronz, Büyük Britanyalı Nethaneel Mitchell-Blake gümüş ve Ramil Guliyev altın madalyalarını aldı.
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