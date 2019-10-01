01.10.2019 23:35

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede yarışan Ramil Guliyev, 5. oldu.



Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın beşinci gününde erkekler 200 metre finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5. oldu.



ABD'li Noah Lyles, 19.83'lük derecesiyle altın madalyaya kazanırken, Kanadalı Andre de Grasse 19.95 ile gümüş, Ekvadorlu Alex Quinonez de 19.98 ile bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA