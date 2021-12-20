Rami Yeni Mahalle sakinlerine müjdeli haber

Eyüpsultan Belediyesi, Rami Yeni Mahallesi 302 ada 3, 4, 46 parsellerini, 13 parselin bir kısmını ve çevresini kapsayan alanda plan değişikliğine gitti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in talimatıyla yapılan çalışmayla mevcut konutların dönüşümünü sağlayabilecek konut alanı oluşturulup, meri plandaki ilkokul ve park alanları da uygulanabilecek şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu alan meri planlarda ilkokul ve park alanı olarak planlanmış olmasına rağmen, alanın tamamı mevcutta konut olarak kullanılmakta, İBB, Maliye Hazinesi ve Vakıf mülklerinden oluşmaktaydı.

Alanın kamu mülkünde ve meri planlarda donatı alanında olması dönüşümünü zorlaştırmaktaydı.

YENİ PLANLA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULABİLECEK

Bu nedenle, yapısal ömrünü tamamlamış, yeterli mühendislik hizmeti almamış, mevcut kanun ve yönetmeliklere aykırı yapılaşmış ve bundan dolayı can ve mal kaybı riski oluşturan binalar yerine sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel çevrenin ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliği hazırlanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sunuldu.

15. 12. 2021 tarihli 31 sayılı İBB Meclis Komisyon Raporu ile sunulan plan değişikliğinin onaylanmasıyla mevcut konutların dönüşümünü sağlayabilecek konut alanı oluşturulup, meri plandaki ilkokul ve park alanlarının da uygulanabilmesinin önü açılmış oldu.

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