Rami Kuru Gıda Hali'nde çıkan yangın söndürüldü
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Rami Kuru Gıda Hali'nde çıkan yangın söndürüldü

Rami Kuru Gıda Hali'nde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Rami Kuru Gıda Hali'ndeki bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rami Kuru Gıda Hali'ndeki bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da bulunan Rami Kuru Gıda Hali'nde plastik malzemeler satan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dükkanda hasar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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