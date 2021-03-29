Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınmaya hazırlanıyor

Rami Kışlası yanında 36 yıldan beri faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'na taşınmayı heyecanla bekliyor.

Rami Kışlası yanında 36 yıldan beri faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'na taşınmayı heyecanla bekliyor.

Eminönü Unkapanı'ndan 1985 yılında Rami'ye taşınan hal esnafı, 21 ve 42 metrekarelik dükkanlarda ticaret hayatını halen sürdürüyor. İstanbul Gıda Toptancılar Tüccarlar Derneği'nin (İGDOT) girişimiyle, Başakşehir Kayabaşı Batı Resneli Bölgesi'ndeki arsa bir süre önce satın alındı.

Bu arsada 2017'nin Ocak ayında ihalesi tamamlanan modern çarşının inşaatı aynı yılın kasımında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatıldı. Yaklaşık 3,5 yılda tamamlanan çarşıda yer alan dükkanların anahtarları esnafa teslim edilmeye başlandı.

İGDOT Başkanı Mustafa Karlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 322 bin metrekarelik yeni çarşının 70 bin metrekaresinde üstü kapalı sokağın bulunduğunu söyledi.

Karlı, çarşıda 1138 bağımsız dükkan, 5 bin 770 metrekarelik umumi depo, 480 metrekarelik 2 restoran, 8 bankalık blok, yaklaşık 2 bin 600 araçlık otopark, 1200 kişilik cami, ticaret bloğu, tıp merkezi, büfeler, hizmet dükkanları ve idari binadan oluşan modern yerleşke inşa edildiğini belirtti.

Rami'deki mevcut toptancıların zor şartlarda ticaret yaptığını dile getiren Karlı, "1985 yılında Eminönü Unkapanı'ndan geçici olarak, iki yıllığına Rami'ye geldik. Binden fazla dükkan var ama sadece 200-300 dükkanın altyapısı mevcut. Diğer dükkanların altyapısı yok. Yeni çarşımız bütün sosyal donatılara sahip bir site olacak." dedi.

"İskan çıktıktan sonra taşınma sürecine başlayacağız"

Yeni çarşının yapımının bittiğini ifade eden Karlı, dükkan teslimatlarının 3 Nisan'a kadar devam edeceğini söyledi.

Karlı, nisan ayında çarşının iskanının çıkmasını beklediklerini dile getirerek, "İskan çıktıktan sonra taşınma sürecine başlayacağız. Yedinci ayın sonuna doğru taşınırız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Avrupa'nın en lüks ve büyük kapalı çarşısının inşa edildiğini aktaran Karlı, şu bilgileri verdi:

"Çarşıda, 4 ana giriş kapımız mevcut. Sitenin tamamı 198 güvenlik kamerasıyla donatıldı. Ayrıca 5 bin 770 metrekarelik depomuz var. Burayı muhtemelen soğuk hava deposu olarak yaptıracağız. Çarşıda banka bloğu bulunacak. 8 bankaya özel yer yaptırdık. Çarşıda dükkanlar arasında bankalar olmayacak. Blok başlarındaki açık alanda farklı ebatlarda hizmet dükkanları var, oralarda büfe tarzı dükkanlar olacak."

Karlı, Rami'deki halde yolların 12 metre genişliğinde olduğunu, yeni halde ise bunun 27 metreye çıktığını ifade ederek, "Bu çarşıda, iki tır karşılıklı mal indirse üçüncü tır da yoldan geçebilir." dedi.

Yirmi sokaklı çarşıda dükkan sahiplerinin ticaret bloğunda ofis açabileceklerini anlatan Karlı, bloklardan birini tıp merkezi yapmak için ayırdıklarını sözlerine ekledi.

"Daha modern ve iyi şartlarda ticaret yapma imkanı bulacağız"

Esnaf Mehmet Yıldız ise 36 yıldır Rami Gıda Toptancıları Hali'nde bulunduğunu söyledi.

Mevcut hal ile taşınacakları arasında bazı farklar bulunduğunu ifade eden Yıldız, "Burada bizim suyumuz yoktu, kanalizasyonumuz yoktu, trafik sıkıntımız vardı. Taşınacağımız yerde yollar çok geniş olduğundan ve dükkanların üstünün kapalı olduğundan rahat edeceğimizi hissediyorum." dedi.

Halde dükkanı bulunan Halit Coşan ise Eminönü ile Unkapanı esnafı olarak uzun süre burada kaldıklarını belirtti.

Başakşehir'deki yeni çarşıya yakın zamanda taşınacaklarını ifade eden Coşan, "Daha modern ve iyi şartlarda ticaret yapma imkanı bulacağız. Burası geçici olarak 2 yıllığına yapıldığı için düzenli ve planlı inşa edilmedi. Yeni yerlerimiz daha düzenli, planlı, yolları daha geniş ve üstü kapalı yapıldı. Belki de dünyada eşi benzeri az olan bir çarşı oldu." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş