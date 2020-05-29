Rami'de yaya ve araç trafiği düzenlemesi Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak, daha rahat ve daha konforlu yaşam alanları sunmak için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak, daha rahat ve daha konforlu yaşam alanları sunmak için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Rami Yeni Mahalle ve Rami Cuma Mahallesi'nde hem yaya, hem de araç trafiğini rahatlatacak uygulamalar yapıyor.

BOŞNAK HIDIR BEY SOKAK ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILIYOR

İlk etapta Rami Yeni Mahalle'de bulunan, araç trafiğine kapalı Boşnak Hıdır Bey Sokak'ın yeniden araç trafiğine açılması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda yol kenarında bulunan demir dubalar söküldü, yerlerine beton mantar dubalar konularak yol ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı.

KALDIRIMLARA ARAÇ PARKLANMASINI ENGELLEMEK İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Ayrıca yine Rami Yeni ve Rami Cuma Mahallelerinde ara sokaklarda, kaldırımlara araç park edilmesinin önüne geçmek, yayaların kaldırımları rahat ve güvenli şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla da düzenlemeler yapılıyor.

Kaynak: DHA