RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZ TATLISI KADAYIF DOLMASI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZ TATLISI KADAYIF DOLMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANLI döneminde padişah sofralarının tatlısı olan Erzurum yöresine has kadayıf dolması, ramazan ayı sofralarını süslüyor.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı

OSMANLI döneminde padişah sofralarının tatlısı olan Erzurum yöresine has kadayıf dolması, ramazan ayı sofralarını süslüyor. 11 ayın sultanı olan ramazanın gelmesi ile birlikte, kadayıf üretim ve tatlı yapım yerlerinde yoğun çalışma sürüyor.

Erzurum'da çeyrek asır öncesine kadar evlerde kadınların yaptığı kadayıf dolmasını, mutfaktan çıkarıp yılın 365 günü Türkiye'nin her tarafına satmaya başlayan Muammer Tanhaş, ramazan ayı ile birlikte işlerin kat kat arttığını söyledi. Tanhaş, enerji verdiği ve tok tuttuğunu söylediği kadayıf dolması tatlısını, Türkiye'nin dört tarafına internet üzerinden sipariş üzerine kargo ile gönderiyor. Ramazanda Erzurum'da bir ay boyunca yaklaşık 10 ton kadayıf tüketildiğini belirten Tanhaş şunları söyledi.

"Kadayıf dolması ramazan ayının olmazsa olmazdır. Erzurum'da iftar çorba, kıyma ve kadayıf dolmasıyla açılır. Zengin, fakir farketmez kadayıf her evde olur. Erzurumlular kadayıf dolması yemezse kendilerini oruç tutmuş gibi hissetmiyor. Eskiden kadayıf dolması sultanların sofrasında olan bir tatlıydı. Ramazan ayında Erzurum'da her evde yapılıan bir tatlıdır. Biz bunu evlerin mutfağından çıkararak şerbetini şeklini değiştirip 365 gün boyunca internet üzerinden Türkiye'nin her noktasına yolluyoruz. Ramazan'da kadayıf dolması satışları ikiye katlanır. Yapımı da çok kolaydır. Çiğ kadayıfın içine cevizi koyarak dolma gibi sarıyor ve yumurta sarısına batırıyoruz. Sonra tereyağında kızartıyor ve balın içine atıyoruz."

Kadayıf dolması tatlısının ağır olmadığını, insanı rahatsız etmediğini ve damaklarda bıraktığı tatla Türkiye'nin dört bir tarafına kargo ile gönderdiklerini anlatan Tanhaş, kadayıf dolmasının buzdolabına konulmadan 10 gün bekletilebileceğini söyledi.

RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZ TATLISI KADAYIF DOLMASI
RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZ TATLISI KADAYIF DOLMASI
RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZ TATLISI KADAYIF DOLMASI
RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZ TATLISI KADAYIF DOLMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Caner Erkin Gökhan Töre Necip Uysal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZ TATLISI KADAYIF DOLMASI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:43:44. #1.16#
title