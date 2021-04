RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZ TATLISI KADAYIF DOLMASI

OSMANLI döneminde padişah sofralarının tatlısı olan Erzurum yöresine has kadayıf dolması, ramazan ayı sofralarını süslüyor. 11 ayın sultanı olan ramazanın gelmesi ile birlikte, kadayıf üretim ve tatlı yapım yerlerinde yoğun çalışma sürüyor.

Erzurum'da çeyrek asır öncesine kadar evlerde kadınların yaptığı kadayıf dolmasını, mutfaktan çıkarıp yılın 365 günü Türkiye'nin her tarafına satmaya başlayan Muammer Tanhaş, ramazan ayı ile birlikte işlerin kat kat arttığını söyledi. Tanhaş, enerji verdiği ve tok tuttuğunu söylediği kadayıf dolması tatlısını, Türkiye'nin dört tarafına internet üzerinden sipariş üzerine kargo ile gönderiyor. Ramazanda Erzurum'da bir ay boyunca yaklaşık 10 ton kadayıf tüketildiğini belirten Tanhaş şunları söyledi.

"Kadayıf dolması ramazan ayının olmazsa olmazdır. Erzurum'da iftar çorba, kıyma ve kadayıf dolmasıyla açılır. Zengin, fakir farketmez kadayıf her evde olur. Erzurumlular kadayıf dolması yemezse kendilerini oruç tutmuş gibi hissetmiyor. Eskiden kadayıf dolması sultanların sofrasında olan bir tatlıydı. Ramazan ayında Erzurum'da her evde yapılıan bir tatlıdır. Biz bunu evlerin mutfağından çıkararak şerbetini şeklini değiştirip 365 gün boyunca internet üzerinden Türkiye'nin her noktasına yolluyoruz. Ramazan'da kadayıf dolması satışları ikiye katlanır. Yapımı da çok kolaydır. Çiğ kadayıfın içine cevizi koyarak dolma gibi sarıyor ve yumurta sarısına batırıyoruz. Sonra tereyağında kızartıyor ve balın içine atıyoruz."

Kadayıf dolması tatlısının ağır olmadığını, insanı rahatsız etmediğini ve damaklarda bıraktığı tatla Türkiye'nin dört bir tarafına kargo ile gönderdiklerini anlatan Tanhaş, kadayıf dolmasının buzdolabına konulmadan 10 gün bekletilebileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı