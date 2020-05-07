Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufka
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufka

Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufka
07.05.2020 08:34 | Son Güncelleme: 07.05.2020 08:34

BALIKESİR'de, ramazanın vazgeçilmez lezzeti olan ve sahurda yendiği zaman oruç tutan kişiyi tok tutmasıyla bilinen kuru yufka hazırlama geleneği yaklaşık bir asırdır devam ediyor.

BALIKESİR'de, ramazanın vazgeçilmez lezzeti olan ve sahurda yendiği zaman oruç tutan kişiyi tok tutmasıyla bilinen kuru yufka hazırlama geleneği yaklaşık bir asırdır devam ediyor. Kadınların imece usulü hazırladığı kuru yufka, bu yıl koronavirüs nedeniyle toplanarak yapılamadı. Maske ve eldiven takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya gelen 3 kadın, bir yandan hamur açıp, diğer yandan pişirme işlemini yaparak ramazanlık ve eşe dosta dağıtacakları kuru yufkaları hazırladı. 

Ramazan ayında sahurun vazgeçilmezi kuru yufkanın hem böreği hem tiridi yapılıyor. Hazırlanması oldukça kolay ve hızlı olan kuru yufka ile yapılan börek, sahurda yenildiği zaman oruç tutan kişiyi iftara kadar tok tutmasıyla biliniyor. Savaştepe ilçesinde yaklaşık bir asırlık geleneği hala sürdüren Meliha Karaca, kuru yufkanın hazırlanışını ve yufkalardan nasıl börek yapıldığını da anlattı. Meliha Karaca, türküler ve ilahiler söyleyerek, yufka böreği hazırladı.

'BU BİR GELENEK'İşe hamuru yoğurmakla başladıklarını anlatan Meliha Karaca, "Un, süt, kuru maya ve su koyarak hamuru yoğuruyoruz. Yoğurma işleminin ardından hamurumuzu kısa bir süre dinlendirmeye alıyoruz. Normalde kuru yufka işini komşularla birlikte toplanarak yapıyoruz. Ama bu sene koronavirüs sebebiyle kuru yufkayı toplu bir şekilde yapamıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Bu bize annemizden, nenemizden kalma bir gelenek. Annemiz, nenelerimiz ve dedelerimiz hep bu yufkadan yaptığımız börekle ve tirit ile oruç tutarlarmış" dedi.'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ İNSANI TOK TUTMASI'Kuru yufka hazırlama işleminin hamur açma kısmında çalışan Öznur Dinç ise, "Normalde bu yufkalar ramazan öncesi hazırlanır ve ramazan ayı boyunca tüketilir. Ama biz bu sene hastalık dolayısıyla toplanıp yapamadığımız için az geç kaldık. Bu yufkanın en büyük özelliği insanı tok tutmasıdır. Bu sene yufkamızı halam, ben ve eltim ile birlikte hazırlıyoruz. Halam ve ben hazırlamış olduğumuz hamuru ince bir şekilde açıyoruz. Eltim ise, bizim açtığımız hamurları sacın üzerinde pişiriyor. Bu kuru yufkaları tüketeceğimiz zaman ise, yufkaları önce ıslıyoruz. İçine de dilediğimiz şekilde ister lor peyniri, isterse farklı karışımlar koyarak fırında ya da ateş üzerinde pişirerek yiyoruz" diye konuştu.'HER ŞEKİLDE UZUN SÜRE TÜKETİLEBİLİR'Açılan hamurları saç üzerinde pişiren Bahar Erdil de ilçede geleneksel kuru yufka yapım işini sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu

"Hastalık dolayısıyla bu sene az geç kaldık. Bizim bu yufkamız gelenekseldir. Atadan ve dededen gördüğümüz gibi yapıyoruz. Yufkamızın tok tutmak gibi bir özelliği var. Bu yufka ile oruç tutmak insanlara daha kolay gelir. Yaptığımız yufka hem tamamen organik hem de kurutulduğu için hiçbir zaman bozulmaz. Uzun yıllar kullanılabilir. Bu yufka kuru bir şekilde tüketilebildiği gibi, ıslatılıp böreğini de yapabiliyoruz. İsterseniz kapamasını da yapabilirsiniz. Et suyu ya da tavuk suyuyla birlikte domates, biber ve soğan karıştırarak üzerine eti tiftik tiftik ederek pişirip, tüketebilirsiniz. Çok ama çok lezzetli olur" dedi.


- Balıkesir

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Haberler
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Haberler
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak...
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan Haberler
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Haberler
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, 'Pırlanta gibidir' cevabını aldı Haberler
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene...
Camilerde ilk etapta Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Vatandaşa soruldu: Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili ifadeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Vatandaşa soruldu: Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili ifadeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
'Yeni vaka sayısında artış oldu' diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ebru Gündeş Ajda Pekkan Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nenad Bjelica Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Haziran Açıklama Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 09:10:15. #1.14#
title