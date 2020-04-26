Ramazanın vazgeçilmez lezzeti; kadayıf dolması OSMANLI döneminde padişah sofralarının tatlısı olan, Erzurum yöresine has kadayıf dolması, ramazan sofralarında da yer alıyor.

OSMANLI döneminde padişah sofralarının tatlısı olan, Erzurum yöresine has kadayıf dolması, ramazan sofralarında da yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe korunarak, üretim yerlerinde hazırlanan kadayıf dolmaları, sipariş üzerine evlere teslim ediliyor.

Erzurum'da, Osmanlı döneminden bu yana yapılan kadayıf dolması, ramazanda da koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalanların iftar sofralarını tatlandıracak. Hazırlanan kadayıf dolmaları, salgın nedeniyle sipariş üzerine evlere teslim edilecek. Üretim tesislerinde alınan önlemlerle tel tel kadayıflar, sarılıp, kızartılarak, eşsiz lezzete dönüştürüyor.

Erzurum'da çeyrek asır öncesine kadar evlerde kadınların yaptığı kadayıf dolmasını mutfaktan çıkarıp, yılın 365 günü Türkiye'nin her bölgesine satmaya başlayan Muammer Tanhaş, sosyal mesafeyi koruyarak üretime devam ettiklerini söyledi. Damaklarda bıraktığı tat için kadayıfın fazla tüketildiğini belirten Tanhaş, "Erzurum'da ramazan ayında kadayıf olmazsa olmazlardandır. Koronavirüse rağmen hazırlığımızı yapıyoruz. Bir telefonla hemşehrilerimize kadayıf dolmalarını teslim ediyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak üretim yapıyoruz. Çiğ kadayıfın içine cevizi koyarak dolma gibi sarıyor ve çırpılmış yumurtaya batırıyoruz. Daha sonra kızgın yağda kızartıyor ve şerbetin içine atıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA