Ramazanın tatlısı güllaç, Afyonkarahisar'da coğrafi işaret tescilli manda kaymağıyla hazırlanıyor
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Ramazanın tatlısı güllaç, Afyonkarahisar'da coğrafi işaret tescilli manda kaymağıyla hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Ramazanın tatlısı güllaç, Afyonkarahisar'da coğrafi işaret tescilli manda kaymağıyla hazırlanıyor

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Afyonkarahisar'da, ramazan ayına özel yapılan "manda kaymaklı güllaç", mideyi yormayan hafifliği ve lezzetiyle en çok talep gören sütlü tatlılar arasında bulunuyor.

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UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Afyonkarahisar'da, ramazan ayına özel yapılan "manda kaymaklı güllaç", mideyi yormayan hafifliği ve lezzetiyle en çok talep gören sütlü tatlılar arasında bulunuyor.

Osmanlı mutfağının ramazanda tercih edilen geleneksel sütlü tatlısı güllacın yapımında mısır nişastalı yufka, gül suyu, süt ve şeker kullanılıyor.

Güllaç, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde meyveli, ceviz, fındık ve fıstıklı şeklinde yapılsa da gastronomi şehri Afyonkarahisar'da, coğrafi işaret tescilli manda kaymağıyla hazırlanıyor. Tatlının süslemesinde de yine kuruyemiş, çilek, kiraz, muz gibi meyveler tercih ediliyor.

Kentte ramazan ayına özel manda kaymaklı güllaç yapan tatlı ustası Şükrü Pancar, AA muhabirine, ailesinin üç kuşaktır Afyonkarahisar'da yöresel tatlı üretimiyle uğraştığını söyledi.

Firmalarının genellikle ekmek kadayıfı, kabak tatlısı, revani, tulumba tatlısı üzerine imalat yaptığını dile getiren Pancar, şöyle konuştu:

"Ramazan ayına özel tatlılar, ülkemizin çeşitli illerinde farklı şekillerde yapılıyor. Afyonkarahisar'ımızda iftar sofralarının vazgeçilmezi güllaç tatlısı, manda kaymaklı olur. Açıkçası biz, tatlılarımızı kaymaksız yapamıyoruz. Dolayısıyla ramazan ayının özel tatlısı güllacın da manda kaymaklı olanını tüketiriz. Hafif bir tatlı olan güllaç, manda kaymağı ile daha da hafifleşiyor."

"Her gün yapmamızı talep ediyorlar"

Ramazan ayında her gün manda kaymaklı güllaç yaptıklarını aktaran Pancar, "Eşsiz tatlımıza ilgi çok yüksek. Müşterilerimizce çok beğenilen manda kaymaklı güllaç için çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ramazan ayına özel yaptığımız bu tatlıyı, her gün yapmamızı talep ediyorlar. Damak tadı beğenildiği için severek tüketilen bir tatlı. Ramazan boyunca da güllacımız için dükkanımızın önünde yoğun kuyruklar oluşuyor." diye konuştu.

Şükrü Pancar, ürettikleri ekmek kadayıfı ve kabak tatlısını da Türkiye'nin her noktasına kargoyla gönderdiklerini dile getirerek, manda kaymaklı güllaç için farklı şehirlerden de sipariş olduğunu ancak bu eşsiz lezzeti tatmak isteyenleri Afyonkarahisar'a davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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