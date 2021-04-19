Ramazanın 'tatlı' bereketi

Ordu'nun Ünye ilçesinde 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte birçok işletmede olduğu gibi tatlıcılarda da yoğun mesai başladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte birçok işletmede olduğu gibi tatlıcılarda da yoğun mesai başladı. İftar öncesi ve iftar sonrası vatandaşların tercih ettiği tatlı, işletmelerde yoğunluğa neden oldu. Ünye'de 15 yıldır tatlı işletmeciliği yapan Ahmet Gürcüoğlu, "40 yılı aşkın Ünye'nin muhtelif yerlerinde fırıncıyız. 15 yıldır da tatlı işleri yapıyoruz. Tatlılarımız arasında en çok tercih edilen baklava ve kadayıf oldu. En çok hafif tatlılar tercih ediliyor. Fiyatlarımız cazip olmakla beraber 2 yıldır sabit tutuyoruz. Geçen yıldan bu yana bizim hammadde girişimiz de yüzde 50-60 kadar yağlarda zam olduğu halde bizim fiyatlarımız 2 yıldır aynı. Çünkü memleket ve halkımız bize her zaman lazım. Hiçbir zaman fırsatçılık yapmadık. Pandemiden dolayı günü kurtarmaya çalışıyoruz. Hafta sonu yasak olduğu için evlere servisimiz de bulunmaktadır" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı