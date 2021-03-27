Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi
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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
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Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Süleymaniye camileri başta olmak üzere camilerdeki programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Akşam ezanının ardından başlayan programlara koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli katılan erkek, kadın, genç, yaşlı birçok kişi mesafe kuralını da gözeterek kandili idrak etmenin mutluluğunu yaşadı.

Sultanahmet Camisi'nde İstanbul Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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