Ramazanın ilk pideleri sokaklardan satılacak
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Eskişehir, Haber

Ramazanın ilk pideleri sokaklardan satılacak

Ramazanın ilk pideleri sokaklardan satılacak Pide kuyrukları yerini sokağa bıraktı Esnaf Necati Mulazımoğlu;

24.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:58
Ramazanın ilk pideleri sokaklardan satılacak

Ramazanın ilk pideleri sokaklardan satılacak

Pide kuyrukları yerini sokağa bıraktı

Esnaf Necati Mulazımoğlu;

"Pideleri servis araçlarımızla mahalle, sokak ve caddelerde satmaya çalışıyoruz"

"Pide satışları fırınlarda değil sokaklarda olacak"

"Geçen yılki pidenin üçte birini imal ettik, bu sene Eskişehir için 280 gram pide 2,5 liradan satılıyor"

ESKİŞEHİR - Ramazan ayının ilk gününün sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesiyle birlikte, fırıncılar 11 ayın sultanı ile özdeşleşen pide satışlarını ilk defa sokakta gerçekleştirecek.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önlemler alınmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz Çarşamba günü saat 23.59 itibariyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın ikinci gününün Ramazan ayının ilk gününe gelmesiyle fırıncıların pide mesaisi farklı bir hal aldı. Vatandaşların pide taleplerini karşılamaya çalışan fırın sektörü çalışanları, kendi imkanlarıyla sorumlu oldukları bölgelerin sokaklarına pide ulaştıracak. Öte yandan alışılmış metrelerce pide kuyruklarına bu sene sahne olunmazken, 280 gram ağırlığındaki bir pide Eskişehir'de 2,5 liradan satışa sunulacak.

"Pideleri servis araçlarımızla mahalle, sokak ve caddelerde satmaya çalışıyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Necati Mulazımoğlu, vatandaşların pide ihtiyaçlarını servis araçları ile karşılayacaklarını söyledi. Mulazımoğlu, "Hastalık ve salgın dolayısıyla sadece bizim sektör değil her kesimde büyük bir sıkıntı var. Sağlık her şeyin önünde olduğu için bu sıkıntılara göğüs gererek, vatandaşımıza en iyi hizmeti verme gayreti içindeyiz. Ramazan senede bir, vatandaş Ramazanı bekliyor ve vatandaşta pideye hasret var. Bu saatte pide satışı olarak burasının yoğun olması gerekiyordu ama sokağa çıkma yasağından dolayı ortada kimse yok. Bu saatten sonra çıkan pideleri servis araçlarımızla mahalle, sokak ve caddelerde satmaya çalışıyoruz. Bu şekilde vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Pide satışları fırınlarda değil sokaklarda olacak"

Pide siparişleri almaya başladıklarını aktaran Mulazımoğlu satışların sokaklarda olacağını belirtti. Eskişehir'de pide fiyatının 2,5 lira olduğunu hatırlatan Mulazımoğlu, "İftara yakın yoğunluk olacak ama satış fırınlarda değil sokaklarda olacak. Evlerden arayan vatandaşlarımız oluyor. Yetişebildiğimiz kadar onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Geçen seneye oranla geçen yıl ki pidenin üçte birini imal ettik. Ekmekte de aynı durum söz konusu. Üretimde yüzde 50 oranında düşüş söz konusu. Bugün ortalama 3 bin civarında pide çıkaracağız. Bu sene Eskişehir için 280 gram pide 2,5 liradan satılıyor. Açıkçası bu ekonomik sıkıntıların olduğu süre içerisinde vatandaşa biraz pahalı geliyor. Bunu ürünün girdileri de ona göre pahalanıyor. Elimizde olan bir imkan değil maalesef. Bütün girdileri serbest piyasa koşullarında artış gösteren bir mal üretiyoruz. Bizim fiyatımızda bunlara bağlı. Ticaret odası bizim fiyatımızı bunun maliyet hesabına göre belirliyor. İftara saatler kala bu saat itibariyle servislere başlıyoruz. Sokaklarda ne satılırsa kime ulaşabilirsek yardımcı olmaya çalışacağız. Türk halkı sosyal mesafeyi korusun, maske zaruri takılması olması gerekenlerden. Tedbirler alırsak bir an önce bu sıkıntıyı atlatacağımızı düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Ramazanın ilk pideleri sokaklardan satılacak

Kaynak: İHA

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