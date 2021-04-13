RAMAZANIN İLK İFTARI HAKKARİ'DE AÇIDI
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RAMAZANIN İLK İFTARI HAKKARİ'DE AÇIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de akşam ezanının en erken okunduğu il olan Hakkari'de ilk iftar açıldı.

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TÜRKİYE'de akşam ezanının en erken okunduğu il olan Hakkari'de ilk iftar açıldı. Saat 18.45'te akşam ezanı okunan kentte vatandaşlar, sofraların başına geçerek ilk iftarlarını açtı.

Ramazan ayının en erken iftarını Hakkarililer açtı. Coğrafi konum ve güneşin doğuşu ile batışı hesaplanarak belirlenen vakitlere göre en erken iftarın açılacağı Hakkari'de heyecanla iftar saatini bekleyen vatandaşlar, kente özgü yemeklerin süslediği sofralarda bir araya geldi. Ramazanın ilk gününde evlerinde sofların başında bekleyen Hakkarililer, saatler 18.45'i gösterdiğinde akşam ezanı ile ilk iftarlarını açtı. Vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte, dualar eşliğinde iftarını açtı.

İlk iftarı açmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, Biliyorsunuz ki Müslümanlar için yüce Rabbimize kulluk görevini en iyi ifa ettiğimiz muhteşem bir aydayız. Bu ayda iftarı sahuru, zekatı, orucu Kur'an-ı Kerim'in hatim edilmesi ve bin aydan hayırlı olan muhteşem Kadir gecesini idrak edildiği muhteşem bir aydayız. Bu güzelim ve bereketli ayın başta ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni eder. Dünya üzerinde etkisini hızla arttıran kovit-19 hastalığının bu ayın hürmetine bir an evvel yok olmasını yüce Rabbimizden bol bol dua ediyoruz. Biliyorsunuz Hakkari ilimiz Türkiye'nin en doğusunda yer aldığından ilk iftarı da ve ilk sahuru da güzel şehrimizde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce rabbim bu güzel ramazan ayına bizleri kavuşturdu için milyonlarca şükrediyoruz. dedi.

RAMAZANIN İLK İFTARI HAKKARİ'DE AÇIDI
RAMAZANIN İLK İFTARI HAKKARİ'DE AÇIDI
RAMAZANIN İLK İFTARI HAKKARİ'DE AÇIDI
RAMAZANIN İLK İFTARI HAKKARİ'DE AÇIDI
RAMAZANIN İLK İFTARI HAKKARİ'DE AÇIDI
RAMAZANIN İLK İFTARI HAKKARİ'DE AÇIDI
RAMAZANIN İLK İFTARI HAKKARİ'DE AÇIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 19:25:06. #1.15#
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